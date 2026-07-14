Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске участникам СВО упростили получение бесплатной земли

В Смоленске участникам СВО упростили получение бесплатной земли

Ранее на такую меру поддержки могли рассчитывать только смоляне - ветераны специальной военной операции В минувшую пятницу вступил в действие принятый Смоленской областной Думой региональный закон, изменяющий условия предоставления бесплатных земельных участков военнослужащим - участникам спецоперации.

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