В Смоленске участникам СВО упростили получение бесплатной земли

Ранее на такую меру поддержки могли рассчитывать только смоляне - ветераны специальной военной операции В минувшую пятницу вступил в действие принятый Смоленской областной Думой региональный закон, изменяющий условия предоставления бесплатных земельных участков военнослужащим - участникам спецоперации.
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