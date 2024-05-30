Россия перебросила в Атлантику 11 ядерных субмарин

Вице-адмирал Клайв Джонстон, бывший командующий Морским командованием НАТО, скончавшийся 16 мая 2024 года, заявил в недавнем интервью IHS Jane’s, что Североатлантический союз наблюдает «максимальную активность российских подводных лодок за все время после окончания холодной войны».
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