Крым активно развивает экономические связи с Никарагуа

Никарагуа заинтересована в поставках в Крым кофе, тропических фруктов и морепродуктов. Об этом заявил ТАСС вице-премьер правительства Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.
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