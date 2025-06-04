На борту летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск самолета произошло задымление

На борту самолета, летевшего 4 июня из Санкт-Петербурга в Якутск, произошло задымление. Одна из пассажирок получила ожог ступни в результате инцидента, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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