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На борту летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск самолета произошло задымление

На борту летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск самолета произошло задымление

На борту самолета, летевшего 4 июня из Санкт-Петербурга в Якутск, произошло задымление. Одна из пассажирок получила ожог ступни в результате инцидента, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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