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Новости Липецка

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Липецкая область перераспределила субсидии на ремонт дорог

Липецкая область перераспределила субсидии на ремонт дорог

Больше всего средств, 197,8 млн рублей, на ремонт и содержание дорог получил Липецк. Остальные деньги распределили между Добрым, Усманью и Львом Толстым.

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