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Миф о «Дубе Петра I» в Астрахани опровергли после определения возраста дерева

Миф о «Дубе Петра I» в Астрахани опровергли после определения возраста дерева

Легенда о том, что «Дуб Петра I» в Астрахани посадил сам Пётр Великий, не подтвердилась. Эксперты Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» установили, что дерево старше императора более чем на сто лет.

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