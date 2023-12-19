В Москве представили эковыставку с рисунками юных авторов из 5 стран мира

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Москве передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
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