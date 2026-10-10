ИИ против учителя, рецепты коневодства, 35 лет Академии наук РТ: акценты недели

Татарстан готовит рывок в сфере коневодства, Академии наук РТ «стукнуло» 35 лет, в России отметили День учителя – эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.