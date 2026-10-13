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Новости Брянска

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В Брянске задержали подозреваемого в краже из магазина

В Брянске задержали подозреваемого в краже из магазина

Подозреваемый, успел съесть всю украденную из магазина продукцию на сумму более 5 тысяч рублей.В Бежицком районе Брянска правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из магазина самообслуживания.

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