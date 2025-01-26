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Закон и Порядок

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Россияне полюбили Азию, русские Мальдивы и рекорд внутреннего туризма

Россияне полюбили Азию, русские Мальдивы и рекорд внутреннего туризма

1. Вместо неверной Европы россияне теперь всё чаще предпочитают ехать отдыхать в Азию, хотя и европейское направление остаётся для русских туристов полуоткрытым (ссылка): Спрос россиян на оформление деловых и туристических виз в азиатские страны в 2024 году резко вырос.

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