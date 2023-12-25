МВД: красноярский подросток более 350 раз сообщил о минированиях в России

Подростка из Красноярского края задержали по подозрению в сообщениях о ложном минировании. По версии правоохранителей, с 2021 года парень совершил более 350 таких преступлений, информировала пресс-служба краевого управления МВД.
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