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Аргументы и Факты

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ФСБ: напавших на «Крокус» террористов вооружили баталхаджинцы

ФСБ: напавших на «Крокус» террористов вооружили баталхаджинцы

В ФСБ заявили о причастности членов «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»* (баталхаджинцы*) к атаке на «Крокус Сити Холл» и ряду других громких терактов.

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