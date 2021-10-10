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Сирийские войска проводят зачистку юго-восточных районов провинции Дераа

Сирийские войска проводят зачистку юго-восточных районов провинции Дераа

По данным издания Al-Watan, операция охватит 19 населенных пунктов, сообщает ТАСС. Элитные подразделения сирийской армии начали операцию по зачистке населенных пунктов, расположенных на юго-востоке провинции Дераа поблизости границы с Иорданией.

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