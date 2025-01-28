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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» сыграет с командой КНДР на сборах в Турции. Ранее об этом объявила «Тюмень»

Ранее «Тюмень» объявила, что в качестве одного из соперников клуба в рамках зимних сборов также выбрана команда КНДР.

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