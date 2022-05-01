Почему и за какие "заслуги" так невзлюбили Николая I, ведь он был честнейшим человеком

Почему и за какие "заслуги" так невзлюбили Николая I, ведь он был честнейшим человеком

Почему же многие недолюбливали Николая I? Он был честным и трудолюбивым императором, которого не принимали люди.

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