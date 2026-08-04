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Под новые санкции США попали подразделения Минобороны РФ, компании и физлица

Под новые санкции США попали подразделения Минобороны РФ, компании и физлица

Меры введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения и будут действовать два года Администрация США ввела санкционные ограничения в отношении ряда российских организаций и физических лиц.

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