Под новые санкции США попали подразделения Минобороны РФ, компании и физлица

Меры введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения и будут действовать два года Администрация США ввела санкционные ограничения в отношении ряда российских организаций и физических лиц.
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