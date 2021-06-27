Теперь граждане могут узнать, что их права на социальные льготы нарушены, и получить компенсацию

Иван ПетровПолитикаТеперь граждане могут узнать, что их права на социальные льготы нарушены, и получить компенсациюК сожалению, до сих пор граждане узнают о том, что им полагаются от государства какие-то льготы, лишь благодаря случаю.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ЩербаковНе могу понять одного, почему государство постоянно скрывает от населения льготы, которые ему положены и напоминает об этом, когда само обязано обеспечить население этими льготами, а не воровать последние копейки у этого самого населения.Комментировать
Свежие комментарии