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Теперь граждане могут узнать, что их права на социальные льготы нарушены, и получить компенсацию

Теперь граждане могут узнать, что их права на социальные льготы нарушены, и получить компенсацию

К сожалению, до сих пор граждане узнают о том, что им полагаются от государства какие-то льготы, лишь благодаря случаю.

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Валентин Щербаков
Не могу понять одного, почему государство постоянно скрывает от населения льготы, которые ему положены и напоминает об этом, когда само обязано обеспечить население этими льготами, а не воровать последние копейки у этого самого населения.

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