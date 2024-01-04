«Шансов не было». Тигрица, найденная на трассе под Хабаровском, погибла

Тигрица, вышедшая на трассу Хабаровск – Владивосток, умерла. Специалисты Центра «Амурский тигр» рассказали, что они боролись до последнего за ее жизнь, однако у хищницы изначально были небольшие шансы, сообщает PRIMPRESS.
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