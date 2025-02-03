“Три аккорда 2025”: разбор второго выпуска – кто удивил, а кто разочаровал зрителей

Тайны и интриги второго выпуска «Три аккорда 2025» Какой же сюрприз подготовили публике создатели шоу в этот раз? Второго февраля Первый канал представил новый выпуск, и зрители, с любопытством исследуя список участников, никак не могли разгадать, кто же станет триумфатором сезона.