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“Три аккорда 2025”: разбор второго выпуска – кто удивил, а кто разочаровал зрителей

“Три аккорда 2025”: разбор второго выпуска – кто удивил, а кто разочаровал зрителей

Тайны и интриги второго выпуска «Три аккорда 2025» Какой же сюрприз подготовили публике создатели шоу в этот раз? Второго февраля Первый канал представил новый выпуск, и зрители, с любопытством исследуя список участников, никак не могли разгадать, кто же станет триумфатором сезона.

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