53-летняя жительница Воронежской области признала вину в распространении сибирской язвы

Из-за халатности женщины заразилось более десяти человек.Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Воронежской области, из-за халатности которой в 2023 году 11 человек заразились сибирской язвой.
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