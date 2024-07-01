"Русские застали врасплох": Wall Street Journal рассказал, остались ли у ВСУ силы для нового наступления

АндрейБорков

Не надо почивать на лаврах и считать УкРуину неспособной ни на что. Врага недооценивать нельзя! Надо быть готовыми к любым, даже самым неожиданным поворотам событий на фронте и действиям ВСУ. Силы у УкРуины еще есть, оружия и вооружения ней поставляют из США и Гей-Ропы достаточное количество, вот уже Пидерландия(Голландия) 24 единицы Ф-16-х практически начала поставлять. По этому все эти сказки и легенды очень напоминают ДЕЗИНФОРМАЦИЮ. А тем не менее хохлошумеры в очередной раз пытались атаковать наши войска в Херсонской области, обстреляли приграничные области РФ(18 БПЛА и пр. за неполные сутки сбито).