В Красногоровке рассказали, как ВСУ расстреливали мирных жителей

Боевики ВСУ расстреливали местных жителей Красногоровки до того, как ее освободили российские войска, рассказал командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным «Саб» 18 апреля в комментарии РИА «Новости».