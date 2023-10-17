Рассматриваем новое веяние моды через весенне-летнюю коллекцию 2024 Uma Wang.

Ума Ванг считается ярой сторонницей философии ваби-саби в индустрии моды. Обладая непринужденным чувством стиля, дизайнер всегда выглядит элегантно и безупречно, особенно когда он раскланяется в конце показа мод своего фирменного бренда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии