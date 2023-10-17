Рассматриваем новое веяние моды через весенне-летнюю коллекцию 2024 Uma Wang.

﻿﻿Ума Ванг считается ярой сторонницей философии ваби-саби в индустрии моды. Обладая непринужденным чувством стиля, дизайнер всегда выглядит элегантно и безупречно, особенно когда он раскланяется в конце показа мод своего фирменного бренда.