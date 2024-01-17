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Экоактивиста из Башкирии отправили в колонию за возбуждение ненависти

Экоактивиста из Башкирии отправили в колонию за возбуждение ненависти

Соцсети Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова* за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности.

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