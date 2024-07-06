Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области.
Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 6 июля 2024, полная версия
Комментарии
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vagas Karlito
Уничтожаются арсеналы НАТО их артиллерия ! Интересно узнать каковы сейчас реальные цифры у самих натовцев по вооружениям ! Похоже все пушки со всего бывшего Варшавского договора стран стянули на дуркаину! Самоходки итп! Всё это утилизируется вместе с бандерьём! Уничтожение бандеровцев идет и восстановлению не подлежит уже окончательно! Но дело нужно доделать иначе Европа начинает дрыгаться в попытках вставить в колеса процесс!)) Любыми путями!))
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