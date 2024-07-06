vagas Karlito

Уничтожаются арсеналы НАТО их артиллерия ! Интересно узнать каковы сейчас реальные цифры у самих натовцев по вооружениям ! Похоже все пушки со всего бывшего Варшавского договора стран стянули на дуркаину! Самоходки итп! Всё это утилизируется вместе с бандерьём! Уничтожение бандеровцев идет и восстановлению не подлежит уже окончательно! Но дело нужно доделать иначе Европа начинает дрыгаться в попытках вставить в колеса процесс!)) Любыми путями!))