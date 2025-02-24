Молдову продолжают затягивать в НАТО, несмотря на его кризис

Илья КИСЕЛЁВ События, происходящие в мире после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, заставляют пересматривать привычные установки в отношении многих понятий и тенденций, которые еще совсем недавно казались незыблемыми и нерушимыми.
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