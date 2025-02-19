ПВО Киева не смогло предотвратить вторую атаку подряд, что вызвало панику в Харьковской области. Грядет решающее сражение в районе Покровска на Донбассе, в то время как НАТО ищет возможность нанести удар по Крыму.
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