Число новых случаев ВИЧ у нижегородцев сократилось на 13% за год

Выявляемость ВИЧ снизились в Нижегородской области за год на 13%, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексея Мазуса.
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