США могут сократить военное присутствие в Европе — МИД Польши

Сокращение американского военного контингента в Европе, связанное с возможным урезанием бюджета Пентагона, допустил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив об этом на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию которого вел 22 февраля телеканал TVP Info.
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