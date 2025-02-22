США могут сократить военное присутствие в Европе — МИД Польши

Сокращение американского военного контингента в Европе, связанное с возможным урезанием бюджета Пентагона, допустил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив об этом на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию которого вел 22 февраля телеканал TVP Info.