Жители Петербурга собрали более 200 тонн гуманитарного груза для жителей пострадавших регионов

Добровольцам вручили благодарности за работу В Санкт-Петербурге с августа собрали для жителей пострадавших приграничных регионов более 200 тонн первоочередно необходимых вещей, из которых 180 тонн уже отправили в Курскую область, сообщает пресс-служба Смольного.