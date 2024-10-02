Жители Петербурга собрали более 200 тонн гуманитарного груза для жителей пострадавших регионов

Добровольцам вручили благодарности за работу В Санкт-Петербурге с августа собрали для жителей пострадавших приграничных регионов более 200 тонн первоочередно необходимых вещей, из которых 180 тонн уже отправили в Курскую область, сообщает пресс-служба Смольного.
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