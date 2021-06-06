В 2021 году военную службу по контракту выбрали 450 краснодарцев

В 2021 году военную службу по контракту выбрали 450 краснодарцев

Часть военнослужащих обращалась в мобильные пункты отбора граждан на службу по контракту в рамках регулярных акций «Военная служба по контракту – твой выбор!».

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