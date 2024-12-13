Над Москвой только что кружил Ил-96-400 ВПУ Воздушный пункт управление. В простонародии "Самолёт судного дня", а позже пропал с радаров.
Самолёт "судного дня" в небе. Враг ждёт не только "Орешник". "Ракета на этот раз с боевым зарядом"
Комментарии
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Сергей Тюрин
А с того, что Тюрин 20 лет отслужил в войсках ПВО. И не понаслышке знает какой бывает л/с и что такое фрагменты сбитых ракет. Современные системы ПВО, это вам не ЗПУ времён ВОВ. В современных на открытой местности личного состава нет. А нам впарили именно про л/с, а не про "люди, находившиеся не в укрытиях, а намного дальше от места удара". Для тех, кто на тачанке цитирую дословно: "В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава". Т.е. откровенное, наглое враньё. Ну или, что тоже возможно тот, кто писал статью ни хрена не знает ни достоверных фактов о случившемся ни об этих самых средствах и системах ПВО и особенностях их боевого применения.
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6 час.
Ливень
ну а чего, как тестировали так и тестируют Систему Периметр (она же Мёртвая Рука по "классификации" запада)... просто раньше не было столько "глаз", а щас у любой зверушки смартфон)))
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3 час.
Семен Демин
Нельзя. Там живут детишки наших олигархов и чиновников. Кто же будет бить по своим любимым чадам.
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6 мин.
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