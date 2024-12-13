Самолёт "судного дня" в небе. Враг ждёт не только "Орешник". "Ракета на этот раз с боевым зарядом"

Сергей Тюрин

А с того, что Тюрин 20 лет отслужил в войсках ПВО. И не понаслышке знает какой бывает л/с и что такое фрагменты сбитых ракет. Современные системы ПВО, это вам не ЗПУ времён ВОВ. В современных на открытой местности личного состава нет. А нам впарили именно про л/с, а не про "люди, находившиеся не в укрытиях, а намного дальше от места удара". Для тех, кто на тачанке цитирую дословно: "В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава". Т.е. откровенное, наглое враньё. Ну или, что тоже возможно тот, кто писал статью ни хрена не знает ни достоверных фактов о случившемся ни об этих самых средствах и системах ПВО и особенностях их боевого применения.