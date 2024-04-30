Без компенсации: что делать, если вас заставляют работать в праздники

Если начальник настаивает на том, чтобы вы работали в выходные праздничные дни, но не гарантирует предоставить за это соответствующую компенсацию — обратитесь к вашему трудовому или коллективному договору и проверьте, прописаны ли там положения, касающиеся работы в праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии