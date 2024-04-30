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  • lady lyudmila
    400 на всю страну ?! Глаза замазать !Почти 400 мигрант...
  • star
    ой,аж 400!!! ИЗ 20млн,а ничего ,что они продолжают беспредел и добрались до ребят с СВО,а МВД бездействует???Почти 400 мигрант...
  • Даяна
    Его посадить, а весь его семейный клан выселить за пределы России.Уикенд обернулся ...

Без компенсации: что делать, если вас заставляют работать в праздники

Без компенсации: что делать, если вас заставляют работать в праздники

Если начальник настаивает на том, чтобы вы работали в выходные праздничные дни, но не гарантирует предоставить за это соответствующую компенсацию — обратитесь к вашему трудовому или коллективному договору и проверьте, прописаны ли там положения, касающиеся работы в праздники.

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