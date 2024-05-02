The Hill: США проиграли России в борьбе за Африку

Газета The Hill посвятила свой материал проигрышу Америки в борьбе с Россией за Африку. По словам директора по исследованиям Африканского центра стратегических исследований при финансируемом Пентагоном Университете национальной обороны Джозефа Сигла, в настоящий момент наблюдается «опустошение всего международного сотрудничества с США в области безопасности».