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The Hill: США проиграли России в борьбе за Африку

Газета The Hill посвятила свой материал проигрышу Америки в борьбе с Россией за Африку. По словам директора по исследованиям Африканского центра стратегических исследований при финансируемом Пентагоном Университете национальной обороны Джозефа Сигла, в настоящий момент наблюдается «опустошение всего международного сотрудничества с США в области безопасности».

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