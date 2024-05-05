Этот грузовик весит 100 тонн – зачем он был нужен?

Сейчас о французской компании Berliet уже мало кто помнит, а в октябре 1957 года она находилась на пороге своей большой славы, выставив на Парижском автосалоне гигантский грузовик , ставший самым большим автомобилем в мире на долгое время.
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