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Миңнеханов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары эстафетасын кабул итте

Миңнеханов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары эстафетасын кабул итте

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары символы – коокор, шулай ук 2028 елда Казанда узачак турнирның рәсми эстафетасын кабул итте.

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