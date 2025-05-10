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Сенатор Пушков: лидеры ЕС прибыли в Киев, чтобы продолжать проигранный конфликт

Сенатор Пушков: лидеры ЕС прибыли в Киев, чтобы продолжать проигранный конфликт

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска в Киев.

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