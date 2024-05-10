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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПСВ не будет выкупать Деста у «Барсы» из-за травмы «крестов»

Серджиньо Дест по окончании сезона вернется в «Барселону» после аренды в ПСВ. Клуб из Эйндховена не будет выкупать защитника из-за того, что тот получил травму передней крестообразной связки.

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