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“Это делалось не для вас”: Рудковская поставила на место Поплавскую, осудившую поездку Киркорова в ДНР

“Это делалось не для вас”: Рудковская поставила на место Поплавскую, осудившую поездку Киркорова в ДНР

Яна Рудковская высказала своё мнение в ответ на заявления Яны Поплавской, которая не верила в искренность поездки Киркорова в ДНР.

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Комментарии
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Нина Прыгун
еще одна защитница
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
В каждой бочке затычка.
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А кто такая Рудковская, чтобы осуждать Поплавскую? Слишком много на себя берет!
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4 час.

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