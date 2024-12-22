Задержанный на двое суток рейс вылетел из Москвы в Шарм-эш-Шейх

РИА Новости/Максим Блинов Рейс авиакомпании Almasria Universal Airlines, который был задержан более чем на двое суток в аэропорту Шереметьево, вылетел из Москвы в Шарм-эш-Шейх в 08:39 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.
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