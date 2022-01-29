Politico: Зеленский боится, что Байден преувеличивает угрозу войны для сговора с Россией

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.
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