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Татар-информ

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Количество частных инвесторов в Татарстане достигло 1,25 млн

Количество частных инвесторов в Татарстане достигло 1,25 млн

Число частных инвесторов из Татарстана с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа 2026 года достигло 1,25 млн.

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