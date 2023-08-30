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Тони Джекири: «Лига ВТБ входит в Топ-3 в Европе наряду с чемпионатами Испании и Турции»

Новобранец ЦСКА Тони Джекири рассказал о решении перейти в армейскую команду, а также оценил уровень Единой лиги ВТБ.

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