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Царьград

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ВСУ в панике! Русской армии до Днепропетровской области осталось меньше 10-ти километров

ВСУ в панике! Русской армии до Днепропетровской области осталось меньше 10-ти километров

Подразделения армии России продвигаются в сторону Днепропетровска южнее Покровска.Командование ВСУ сообщает о том, что русской армии осталось совсем немного для захода на территорию Днепропетровской области – всего семь с половиной километров.

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