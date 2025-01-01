«Ты отдаешь себе отчет?»: Захарова рассказала об отставке Ельцина

Политика как она есть

Некоторые граждане, пропустившие новогоднее обращение главы государства, 31 декабря 1999 года не поверили в заявление президента России Бориса Ельцина об уходе с поста, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.