В России снизят смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году

Почему в России ужесточают ответственность за нарушение правил дорожного движения, но аварийность на дорогах все равно остается высокой? Как планируется снижать смертность от аварий, от чего на 90% зависит безопасность движения, и почему доля качественных дорог не может превысить 85% — в интервью URA.