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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В России снизят смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году

Почему в России ужесточают ответственность за нарушение правил дорожного движения, но аварийность на дорогах все равно остается высокой? Как планируется снижать смертность от аварий, от чего на 90% зависит безопасность движения, и почему доля качественных дорог не может превысить 85% — в интервью URA.

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