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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков стал 1-й звездой матча с «Флайерс», отразив 28 из 29 бросков. Победа – 3-я в 8 играх в сезоне

«Каролина» обыграла «Филадельфию» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.  Российский вратарь «Харрикейнс» одержал 3-ю победу в текущем сезоне.

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