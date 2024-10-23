«Хезболла» опубликовала кадры уничтожения израильского разведывательного БПЛА Hermes 450, о поражении которого заявляла вчера.
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«Хезболла» опубликовала кадры уничтожения израильского разведывательного БПЛА Hermes 450, о поражении которого заявляла вчера.
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