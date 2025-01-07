Кириенко благодарит врачей Горловки за мужество в условиях обстрелов

Сергей Кириенко поблагодарил врачей Горловской больницы №2 в ДНР за стойкость в условиях атак ВСУ. В ходе визита, приуроченного к 90-летию больницы, учреждению была передана эндоскопическая стойка, что расширит диагностические возможности медиков.
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