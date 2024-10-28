Параметры мечты

Совершенно очевидно: если удастся избежать планетарной катастрофы, людям на Земле всё же придется каким-то образом найти способ сосуществования, причем желательно мирного, комфортного и даже — и такое иногда бывает — счастливого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии